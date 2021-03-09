Ramazan ayı için geri sayım sürüyor! Bu sene Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Hicri takvime göre belirlenen ve her sene farklı tarihlerde idrak edilen 2021 Ramazan ayı son dönemde binlerce Müslümanın gündemine taşındı. Bu sene Nisan ayına denk gelen tarihlerde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak. Öte yandan "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları konuyla ilgili olarak yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre; Ramazan ayı bu sene 13 Nisan tarihinde başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslüman âlemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihlerde dinen farz kılınan oruç ibadeti gerçekleştirilirken bu ayın Diyanet dini günler takvimine göre; Ramazan ayının 13 Nisan'da başlayacağı duyuruldu.