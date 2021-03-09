Ramazan ayı için geri sayım sürüyor! Bu sene Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Hicri takvime göre belirlenen ve her sene farklı tarihlerde idrak edilen 2021 Ramazan ayı son dönemde binlerce Müslümanın gündemine taşındı. Bu sene Nisan ayına denk gelen tarihlerde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşayacak. Öte yandan "Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?" soruları konuyla ilgili olarak yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre; Ramazan ayı bu sene 13 Nisan tarihinde başlayacak.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müslüman âlemi açısından büyük önem taşıyan bu tarihlerde dinen farz kılınan oruç ibadeti gerçekleştirilirken bu ayın Diyanet dini günler takvimine göre; Ramazan ayının 13 Nisan'da başlayacağı duyuruldu.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor.