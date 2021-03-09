Dövdü, aç bıraktı, kapıyı üzerine kitledi

Kocaeli'nde oldukça geniş bir kitle tarafından takip edilen sosyal medya hesabında, akşam geç saatlerde yayınlanan video Kocaeli'ni ayağı kaldırdı. Videoda feci şekilde darp edilmiş ve bitkin bir halde çocukları tarafından bulunduğu görülen kadına, oğlu " Anneciğim bunu sana kim yaptı? Diye soruyor. Kadın 'Baban deyince bu defa oğlu " Adı ne adı, adını söyle' tekrarlıyor.

Bu defa kadın ' Veli Erbaç' diyor. Oğlu ve kızı kadına soruyor " bu adam sana ne zamandan bu yana şiddet uyguluyor. Psikolojik. Cumartesinden bu yana mı dövüyor seni' diye sorduklarında anneleri yine başını sallayarak yanıtlıyor. 'Neden dövüyor ' diye sorunca darp edilen anne 'Aynı şeyler aynı şeyler' şeklinde yanıt veriyor. Bu defa kızı kardeşini kastederek " Anne Ali seni hiç görmedi mi Cumartesinden beri' bu defa kardeşi ablasına yanıt veriyor. "Geliyorum evde yoklar, geliyorum uyuyorlar. Yok ". Daha sonra başka yerde dövüp dövmediğini soruyorlar. İşte bu konuşmaların olduğu videonun sayfaya kadının çocukları tarafından babalarının tutuklanması için gönderildiği ifade edilerek paylaşılması isteniyor. Bu tepkiler üzerine sosyal medyada #velierbactutuklansın hashtag'ı ile paylaşıldı. Öte yandan darp edilen kadının Kocaeli Darıca İlçesinde bulunan kardeşine sığındığı öğrenildi. Öte yandan çocuklarının yapmış olduğu tüm ısrarlara rağmen, kadının korktuğundan dolayı eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.