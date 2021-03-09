Duayen oyuncu Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi ve neden öldü? Rasim Öztekin hayatını kaybetti!

Türk tiyatro tarihinin efsaneleşen isimleri arasında yer alan Rasim Özteki önceki gece hayatını kaybetti. Usta oyuncu Rasim Öztekin, 62 yaşında kapl rahatsızlığına yenik düştü. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyu ile paylaştı. Bir süredir kalp rahatsızlığı hastalığı ile boğuşan Rasim Öztekin, dün geçirdiği kalp krizi dolayısıyla önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne, ardından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Sanat camiasını yasa boğan bu üzücü gelişmenin ardından Rasim Öztekin'in hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Sanatçının sevenleri, Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı.