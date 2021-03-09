HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemleri

Hasta ve temaslı kişilerin izole edilmesini sağlayan, bu sayede toplum sağlığını koruma altına alan HES kodu, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Kafe ve restoranlara, AVM'lere, kamu kuurmlarına, toplu taşıma araçlarına giriş için HES kodu sahibi olmak gerekiyor. Bu sebeple "HES kodu nasıl alınır?" sorusunun yanıtı, vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İşte SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemleri…
E-devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS yöntemi ile HES kodu kolaylıkla alınıyor. Koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu alma işlemleri ile ilgili detaylar şöyle;
HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;
1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA
Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.
2- SMS İLE HES KODU ALMA
Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.
3- E-DEVLET HES KODU EDİNME
Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' ve 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' konulu iki ayrı genelge gönderdi. 'Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama' genelgesi kapsamında; şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına entegre olacak." denildi.
Açıklamada, "Entegrasyon ile Covid19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. 'Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu' genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"HES kodu sorgulaması, müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak ve sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek. Sorgulamalarda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek.
"HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek" Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlarca gerekli tedbirler alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir" diyerek AVM'lerde hes kodu zorunluluğu getirildiğini duyurdu.