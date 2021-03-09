HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar ile HES kodu alma işlemleri

Hasta ve temaslı kişilerin izole edilmesini sağlayan, bu sayede toplum sağlığını koruma altına alan HES kodu, artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Kafe ve restoranlara, AVM'lere, kamu kuurmlarına, toplu taşıma araçlarına giriş için HES kodu sahibi olmak gerekiyor. Bu sebeple "HES kodu nasıl alınır?" sorusunun yanıtı, vatandaşlar için büyük önem taşıyor. İşte SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemleri…

HES KODU NASIL ALINIR?

E-devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS yöntemi ile HES kodu kolaylıkla alınıyor. Koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen HES kodu alma işlemleri ile ilgili detaylar şöyle;