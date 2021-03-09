Şair Mehmet Akif Ersoy'un tarafından yazılan İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Mart 1921'de tarihinde kabul edildi. 12 Mart 2021'de ise İstiklal Marşı 100. yaşına giriyor. Antalya AK Partili Kepez İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de İstiklal Marşı'nın 100. yıldönümü için sürpriz bir klip hazırladı.

İstiklal Marşı’nın 100. yılı sürprizi! Araç kornaları ile İstiklal Marşı | Video

ARAÇ KORNALARINDAN İSTİKLAL MARŞI ÇALINDI

Klipte, Tütüncü'nün şefliğinde ilçedeki görevli araçlardan sivil araçlara kadar birçok aracın kornalarından İstiklal Marşı'nın notaları seslendirildi. Kepez İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü sosyal medya hesabından "Sizin için güzel bir sürpriz hazırladık. Hürriyet ve bağımsızlığa olan aşkımızın en gururlu ifadesi, İstiklal Marşımızın 100. yılı kutlu olsun" diyerek hazırlanan video paylaştı