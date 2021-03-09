‘Mercan Seferberliği’ ile fidanlar toprakla buluştu

Bu kapsamda düzenlenen fidan dikim etkinliği, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'ın, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte fidanlar İl Müdürlüğünde görevli kadın personellerin elleriyle toprakla buluştu.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen Mercan Seferberliğini Adana'da başlattık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde başlatılan bu anlamlı etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum. Kadına karşı her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz" dedi.