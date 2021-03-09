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: Peygamber Efendimizin (S.A.V) Miraç Kandili ile ilgili hadisleri

10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bu yılın ilk kandili 18 Şubat tarihinde idrak edilmiş olup şimdi ise Miraç Kandili idrak edilecek. Bu önemli gecede; Kur'an okumak, dua etmek, namaz kılmak, oruç tutmak gibi pek çok ibadet yapacak vatandaşlar aynı zamanda Miraç Kandili ile ilgili hadisleri öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimizin (S.A.V) Miraç Kandili ile ilgili hadisleri hakkında sorgulamalar yapan vatandaşlar için işte !

Giriş Tarihi: 9.3.2021 11:01 ABONE OL
Miraç Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimizin S.A.V Miraç Kandili ile ilgili hadisleri

Kelime anlamı olarak yükselmek, en yüksek makam gibi anlamları taşıyan, sözlükte ise yukarı çıkmak anlamına gelen Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden hakkında sorgulamalar başladı. Bu önemli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler aynı zamanda Peygamber Efendimizin (S.A.V) Miraç Kandili ile ilgili hadislerini öğrenmek istiyor…

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER!

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

Miraç Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimizin S.A.V Miraç Kandili ile ilgili hadisleri

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER!

Şerh-i Sadr (Kalbinin Temizlenmesi)

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- mirâca çıkmadan sadrının temizlenmesini şöyle anlatır:

"Ben Kâbe'nin Hatîm kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kab getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi îman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…" (Buhârî, Bed'ü'l-Halk 6, Enbiyâ 22, 43; Müslim, Îman 264)

Efendimizin Sütü Tercihi

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-'tan rivâyet edildiğine göre, İsrâ gecesi Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, birinde şarap diğerinde süt bulunan iki kâse getirildi. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle bir baktıktan sonra süt kâsesini tercîh etti. Bunun üzerine Cebrâîl:

"−Seni, insanın yaratılış gâyesine uygun olana yönlendiren Allâh'a hamd olsun. Şâyet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa düşerdi." dedi. (Müslim, Îman, 272; Eşribe, 92)[2]

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Miraç Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimizin S.A.V Miraç Kandili ile ilgili hadisleri

Miraç kandili ile ilgili hadisi şerifler

Rasulullah sav. Efendimiz şöyle buyurdular;

Miraç gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti. [Hakim]

Miraç gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. "İlmi ile amel etmeyen din adamlarıdır" dendi. [Buhari, Müslim]

Miraç gecesi Cehennemi gösterdiler, çoğunun kadın olduğunu gördüm. [Tirmizi]

Miraç gecesi, ekin ekip bir günde biçen bir topluluk gördüm. Biçtiği mahsul yeniden eski haline dönüyordu. "Bunlar kim?" dedim. Cebrail aleyhisselam, "Bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunların bir iyiliğine yedi yüz misli sevap verilir. Harcadıklarının yerine yenisi verilir" dedi. [Bezzar]

Uzun bir hadis-i şerifin özeti şöyledir: Cebrail aleyhisselamla bütün gökleri geçerek Sidre-i müntehaya geldim. Cenneti gösterdiler. Daha sonra elli vakit namazla dönerken Musa aleyhisselamı gördüm. Elli vakit namazın ümmetime zor geleceğini, dönüp namaz vakitlerini azaltmasını Allahü teâlâdan istememi söyledi. Azar azar kaldırılarak sonunda beş vakte indirildi. [Müslim]

Miraç Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimizin S.A.V Miraç Kandili ile ilgili hadisleri

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- mirâca çıkmadan sadrının temizlenmesini şöyle anlatır:

"Ben Kâbe'nin Hatîm kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kab getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi îman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…" (Buhârî, Bed'ü'l-Halk 6, Enbiyâ 22, 43; Müslim, Îman 264)

Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-'tan rivâyet edildiğine göre, İsrâ gecesi Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, birinde şarap diğerinde süt bulunan iki kâse getirildi. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle bir baktıktan sonra süt kâsesini tercîh etti. Bunun üzerine Cebrâîl:

"−Seni, insanın yaratılış gâyesine uygun olana yönlendiren Allâh'a hamd olsun. Şâyet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa düşerdi." dedi. (Müslim, Îman, 272; Eşribe, 92)[2]

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Miraç Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimizin (S.A.V) Miraç Kandili ile ilgili hadisleri
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