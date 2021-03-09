Miraç Kandili ile ilgili hadisler: Peygamber Efendimizin (S.A.V) Miraç Kandili ile ilgili hadisleri

Kelime anlamı olarak yükselmek, en yüksek makam gibi anlamları taşıyan, sözlükte ise yukarı çıkmak anlamına gelen Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç Kandili ile ilgili hadisler hakkında sorgulamalar başladı. Bu önemli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler aynı zamanda Peygamber Efendimizin (S.A.V) Miraç Kandili ile ilgili hadislerini öğrenmek istiyor…

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER!

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

