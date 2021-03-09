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ne zaman? tarihi ne zaman ve hangi gün? günleri tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini ve günleri tarihleri takvimine göre, ne zaman sorusu cevabını buldu. Hz. Muhammed’in (s.a.s) Allah katında göğe yükseliş olayını ifade eden Miraç Kandili, Recep ayı içerisinde idrak edilecek. Her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanan bu mübarek günü merakla bekleyenler 2021 ve hangi gün, gibi sorulara kandil günleri takvimi ile ulaşabilecek. Miraç Kandili hangi gün, kandil ne zaman? İşte, 2021 kandil tarihleri...

Giriş Tarihi: 9.3.2021 09:51 ABONE OL
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükselmesini ifade eden olaya verilen isimdir. Müslüman âlemi için oldukça mühim bir yere sahiptir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen de her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanır. ve hangi gün sorularına yanıt bularak bu önemli geceyi en verimli şekilde geçirmek için sabırsızlanan bir kişi bulunmaktadır. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimi ile Miraç Kandili ne zaman sorusu cevabını buldu. 2021 Miraç Kandili tarihi ile sorusuna aşağıda yer alan takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.

2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimini resmi internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre tüm günleri tarihleri de belli olurken, kandil ne zaman sorusu da cevabını bulmuş oldu.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükselmesini ifade eden olaya verilen isimdir. Müslüman âlemi için oldukça mühim bir yere sahiptir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen de her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanır. ve hangi gün sorularına yanıt bularak bu önemli geceyi en verimli şekilde geçirmek için sabırsızlanan bir kişi bulunmaktadır. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimi ile Miraç Kandili ne zaman sorusu cevabını buldu. 2021 Miraç Kandili tarihi ile sorusuna aşağıda yer alan takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.

2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimini resmi internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre tüm günleri tarihleri de belli olurken, kandil ne zaman sorusu da cevabını bulmuş oldu.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN?

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
: 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Böylesine mübarek bir gece de milyonlarca Müslülman ellerini semaya açarak bu geceyi idecek. Bilindiği gibi Miraç Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerin sevabı kat kat daha fazla.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

İşte Miraç gecesi yapılacak ibadetler;

Kur'an-ı Kerim okunmalı
Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Namaz kılınmalı
Tövbe etmeli
Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER

Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek'at namaz kilinir. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.


10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri
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