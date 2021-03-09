Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili 2021 tarihi ne zaman ve hangi gün? Kandil günleri tarihleri

Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükselmesini ifade eden olaya verilen isimdir. Müslüman âlemi için oldukça mühim bir yere sahiptir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili de her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanır. Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün sorularına yanıt bularak bu önemli geceyi en verimli şekilde geçirmek için sabırsızlanan bir kişi bulunmaktadır. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimi ile Miraç Kandili ne zaman sorusu cevabını buldu. 2021 Miraç Kandili tarihi ile kandil ne zaman sorusuna aşağıda yer alan takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.

2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimini resmi internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre tüm kandil günleri tarihleri de belli olurken, kandil ne zaman sorusu da cevabını bulmuş oldu.