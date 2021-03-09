Miraç Kandili olayı nedir? Miraç Kandili anlamı ne demek, önemi ve faziletleri nelerdir?

Müslüman âlemi için en önemli gecelerden birisi de Miraç kandili gecesidir. Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) göğe yükselmesini ifade eder. Recep ayının yirmi yedinci idrak edilecek bu mübarek gece her yıl olduğu gibi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Miraç Kandili olayı nedir sorusu bir kez daha cevap ararken, Miraç Kandili anlamı ve önemi vurgulanacak. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Miraç Kandili anlamı, önemi ve faziletleri ile ilgili tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Miraç Kandili nedir ve ne demek?
Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili, bu sene 10 Mart Çarşamba gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) göğe yükselişini ifade eden Miraç gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilerek en verimli şekilde değerlendirilecek.
Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi şöyle;
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI
Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur.
MİRAÇ İLE İLGİLİ AYETLER
İsrâ Sûresi: 1. Ayet
Hak Teâlâ buyurur:
"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir." (el-İsrâ, 1)
Necm Sûresi: 1. Ayet
"İnmekte olan yıldıza[1] and olsun." (en-Necm, 1)
Necm Sûresi: 2 - 7. Ayetler
"Sâhibiniz (Muhammed Mustafâ) sapmadı ve bâtıla inanmadı. O, arzûsuna göre de konuşmamaktadır. O'nun konuşması vahiyden başka bir şey değildir. Çünkü (bildirdiklerini) O'na güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (olan Cebrâîl, Rabbinin emri üzere) öğretti. Sonra en yüksek ufukta (Sidretü'l-Müntehâ'da) iken asıl şekliyle istivâ etti (doğruldu)." (en-Necm, 2-7)
Necm Sûresi: 8. Ayet
"Sonra yaklaştı ve tedellî etti." (en-Necm, 8)
Necm Sûresi: 9. Ayet
"(Muhammed Mustafâ ile Rabbinin) araları, iki yay arası kadar, ya da daha yakın oldu." (en-Necm, 9)
Necm Sûresi: 10. Ayet
"Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi." (en-Necm, 10)
Necm Sûresi: 11- 12. Ayetler
"(Muhammed Mustafâ'nın) gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. (Ey inkârcılar!) O'nun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız?" (en-Necm, 11-12)
Necm Sûresi: 13 - 14. Ayetler
"And olsun ki (Muhammed Mustafâ), onu (Cebrâîl'i) Sidretü'l-Müntehâ'da bir defâ daha gördü." (en-Necm, 13-14)
Necm Sûresi: 15 - 16. Ayetler
"Orada Me'vâ cenneti vardır. O Sidre'yi kaplayan kaplamıştı." (en-Necm, 15-16)
Necm Sûresi: 17 - 18. Ayetler
"(Muhammed Mustafâ'nın) gözü, oradan ne kaydı, ne de sınırı aştı. And olsun O, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını (da) gördü." (en-Necm, 17-18)
MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN?
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar