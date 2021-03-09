Miraç Kandili olayı nedir? Miraç Kandili anlamı ne demek, önemi ve faziletleri nelerdir?

Müslüman âlemi için en önemli gecelerden birisi de Miraç kandili gecesidir. Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) göğe yükselmesini ifade eder. Recep ayının yirmi yedinci idrak edilecek bu mübarek gece her yıl olduğu gibi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Miraç Kandili olayı nedir sorusu bir kez daha cevap ararken, Miraç Kandili anlamı ve önemi vurgulanacak. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Miraç Kandili anlamı, önemi ve faziletleri ile ilgili tüm ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Miraç Kandili nedir ve ne demek?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili, bu sene 10 Mart Çarşamba gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) göğe yükselişini ifade eden Miraç gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilerek en verimli şekilde değerlendirilecek.

Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi şöyle;