Miraç Kandili’nde Kur’andan hangi sureler okunur? Miraç Kandili’nde okunacak sureler

Miraç Kandili Kur'andan okunacak sureler, dualar ve yapılacak ibadetler ile Müslümanlar, bu değerli günü en verimli şekilde geçirecek. İslam alemi için en mübarek günlerden bir tanesi olan Miraç, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadisedir. Miraç Kandili'nde Kur'andan hangi sureler okunur sorusunun yanıtı ile Miraç Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualara haberimizde yer verdik.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR?

Miraç Kandili'nin coşkusu bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Sevdikleri ile kandilleşen vatandaşlar bu geceyi de ibadetler ile geçirmek istiyor. Miraç Kandili duası ve yapılmaıs tavsiye edilen ibadetleri buradan öğrenebilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI VE YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece eller semaya yükselerek dualar edilecek. Peki, Miraç gecesi hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli?