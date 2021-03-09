Miraç Kandili’nde Kur’andan hangi sureler okunur? Miraç Kandili’nde okunacak sureler

Miraç Kandili Kur'andan okunacak sureler, dualar ve yapılacak ibadetler ile Müslümanlar, bu değerli günü en verimli şekilde geçirecek. İslam alemi için en mübarek günlerden bir tanesi olan Miraç, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadisedir. Miraç Kandili'nde Kur'andan hangi sureler okunur sorusunun yanıtı ile Miraç Gecesi yapılacak ibadetler ve okunacak dualara haberimizde yer verdik.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR?
Miraç Kandili'nin coşkusu bu sabah saatlerinden itibaren başladı. Sevdikleri ile kandilleşen vatandaşlar bu geceyi de ibadetler ile geçirmek istiyor. Miraç Kandili duası ve yapılmaıs tavsiye edilen ibadetleri buradan öğrenebilirsiniz.
MİRAÇ KANDİLİ DUASI VE YAPILACAK İBADETLER
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu gece eller semaya yükselerek dualar edilecek. Peki, Miraç gecesi hangi dualar okunmalı, nasıl ibadet edilmeli?
MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Böylesine mübarek bir gece de milyonlarca Müslülman ellerini semaya açarak bu geceyi idrak ediyor. Bilindiği gibi Miraç Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerin sevabı kat kat daha fazla.
İşte Miraç gecesi yapılacak ibadetler;
MİRAÇ KANDİL GECESİ OKUNMASI GEREKEN DUALAR VE SURELER
"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."
"Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım.
Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Hıyanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü arkadaştır.
Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz."
"Allah'ım! Kuşkusuz ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."
"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi."
MİRAÇ KANDİLİ DUASI
"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım."
"Allah'ım! Senin gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem.
Sen kendi nefsini övdüğün gibisin."
"Allah'ım! Yaptığım şeyin ve yapmadığım şeyin şerrinden kuşkusuz sana sığınırım."