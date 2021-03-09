Miraç Kandili’nde yarın oruç tutulur mu? Miraç Kandili’nde oruç tutmanın fazileti

Miraç Kandili orucu ile ilgili sorgulamalar an itibariyle hız kazandı. Müslümanlar önemli gün ve gecelerde bol bol ibadet eder, dua okurken bir yandan da Miraç Kandili'nde yarın oruç tutulur mu, oruç tutmanın fazileti nedir gibi sorulara yanıt arıyor. Duaların kabul olduğu, dilek kapılarının açık olduğu bu mübarek geceyi en güzel şekilde idrak edebilmek için gündüzü oruç ile gecesi ile nafile namaz kılarak geçirmek gerekir. İşte Miraç Kandili orucu ile ilgili tüm detaylar…

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YARIN ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek kandil gün ve gecelerinden biri olan Miraç Kandili oruç tutulması ile ilgili araştırmalar gündeme geldi. Peygamber efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden bu özel gecede dualar edilip ibadetler gerçekleştirilirken Miraç Kandili'nde oruç tutulması ile ilgili detaylar şöyle;