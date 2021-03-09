Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım Adım nafile namazı kılınışı

Nafile namazı kılınışı son günlerde müminlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Miraç Kandili tarihinin duyurulmasının ardından müminler ibadetlerini yapmak için sabırsızlanıyor. Tam bu noktada Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır gibi sorulara yanıt aranıyor. Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Sünnette ve hadislerde belirtilmedikçe genel olarak nafile namaz en çok 12 rekat olarak kılınmaktadır. İşte nafile namazı kılınışı!

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili öncesi nafile namazı kılınışı ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Nafile namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise ayrıntılı anlatımını merak ederlerken detaylar şöyle;