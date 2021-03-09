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nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım Adım

Dinimizde önemli bir yeri bulunan Miraç Kandili’nin gelmesiyle birlikte kılınışı müminler tarafından araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdeleyerek namaz kılınmasını tavsiye ettiği için , kaç rekattır, dualar nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Miraç Kandili gecesinde kılınması çok sevap olan nafile namazıdır.12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. İşte ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.3.2021 09:37 ABONE OL
Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım Adım nafile namazı kılınışı

Nafile namazı kılınışı son günlerde müminlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Miraç Kandili tarihinin duyurulmasının ardından müminler ibadetlerini yapmak için sabırsızlanıyor. Tam bu noktada Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır gibi sorulara yanıt aranıyor. Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Sünnette ve hadislerde belirtilmedikçe genel olarak nafile namaz en çok 12 rekat olarak kılınmaktadır. İşte nafile namazı kılınışı!

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili öncesi nafile namazı kılınışı ile ilgili sorgulamalar epey arttı. Nafile namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise ayrıntılı anlatımını merak ederlerken detaylar şöyle;

NAFİLE NAMAZI KILINIŞI

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için "gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar" olarak da adlandırılır.

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Adım Adım nafile namazı kılınışı
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