Nida Sanat’tan büyük başarı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Nida Sanat Topluluğu çektiği Doğa, Yaşam ve Manzara fotoğraflarıyla çeşitli çalışmalar yürüten birçok sanat fotoğrafçısı ve gazetecilerinde yer aldığı topluluk uluslararası dergide başarı sağladı.

Son olarak Nida Sanat Topluluğu üyesi Hanife Çalbayram'ın çektiği fotoğraflar, Hindistan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına hazırlanan katalogda yer verildi.

Hindistan'da Rana Jabeen tarafından 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla hazırlanan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın fotoğrafçıların fotoğraflarından oluşan katalogda Nida Sanat Topluluğu üyesi Hanife Çalbayram'ın çektiği ' Köy yaşantısı' fotoğrafları da yer aldı.

Çalbayram'ın biyografisi ve çektiği iki kadının yer aldığı kataloğun, internet üzerinde gösterime sunulduğu belirtildi.

2 FOTOĞRAF HİNDİSTAN'DA YAYINLANAN 'HUES & PİXELS' DERGİSİNDE YER ALDI

Fotoğraflarının uluslararası platformda yayımlanmasına sevindiğini dile getiren Hanife Çalbayram, "Sille Sanat Sarayı'nın öncülük ettiği projede, Hindistanlı fotoğrafçı Rana Jabeen tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı ve sadece kadın fotoğrafçıların, fotoğraflarına yer verilen projede özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel bir günde yayımlanması beni ziyadesiyle mutlu etti. Gerek bölgemiz, gerek ülkemizin tanıtımına bir nebze de olsa katkıda bulunmak beni mutlu etti" dedi.

Nida Sanat Topluluğu kurucusu Abdullah Hakan Lale, yeni bir oluşum olmalarına rağmen iyi bir başarı yakaladıklarını ifade ederek, "Öncelikle Hanife arkadaşımızı kutluyorum. Uluslararası bir katalogda yer almak kolay değil ki kendisi bunu başardı. Topluluğumuz adına kendisini tebrik ediyor, daha iyi yerlerde görmeyi umut ediyorum." diye konuştu.