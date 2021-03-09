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On Numara sonuçları açıklandı! ile 8 Mart ekranı

(MPİ) ile ortaklığında yenilenen ve her hafta Pazartesi - Cuma günleri - canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (8 Mart 2021 Pazartesi) şans oyunu severler için açıklandı. Bugünkü MP TV canlı çekilişine üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler büyük ikramiye sahibi olmak isteyerek kazandıran numaraları açıklandı mı? sorusuyla araştırıyor. Milli Piyango Online ile ve detayları…

Giriş Tarihi: 9.3.2021 07:25 Son Güncelleme: 15.3.2021 02:14 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Mart On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

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"On Numara sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaralarla belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde gerçekleştirilen MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ve MPİ bayilerinde kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler, bugünkü kazandıran numaraları öğrenmek için 8 Mart MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (8 MART)

Milli Piyango Online ile 8 Mart MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru ayrıntıları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 8 Mart On Numara sonuçları: 44 - 72 - 43 - 73 - 77 - 8 - 59 - 67 - 37 - 47 - 52 - 25 - 14 - 23 - 46 - 60 - 24 - 78 - 50 - 76 - 28 - 68

Kazandıran numaraların küçükten büyüğü doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO 8 MART SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 8 Mart On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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