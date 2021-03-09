Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’nde yaşadıkları ile miraca yükselişi ve gördükleri

İslam alemi için yüce Peygamberimizin semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olması sebebiyle oldukça anlamlı ve önemli bir yeri olan Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. Kandil öncesinde, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'nde yaşadıkları ile miraca yükselişi ve gördüklerine ilişkin detaylar araştırılarak öğrenilmek isteniyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED MİRAÇ GECESİ'NDE NELER YAŞADI?

Hz. Muhammed'in Miraç Gecesinde, yüze Allah'ın davetiyle semaya yükseldiği miraç gecesinde yaşadıklar ve miraca yükselişi ile gördüklerine ilişkin detaylar şöyle;