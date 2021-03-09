POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları için gözler PA'da!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM polis alımı başvurularının ardından adaylar 15 Şubat'ta ön sağlık kontrolüyle başlanan alım sürecine katılım sağlamıştı. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 27. Dönem POMEM kapsamında 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu noktada son günlerde binlerce adayın gündeminde "POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu bulunuyor.
POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM polis alımı sınav sonuçları son günlerde binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları bu kapsamda yakından takip edilirken yakın zamanda sonuçların yakın zamanda erişimine açılması bekleniyor…
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili henüz Akademiden açıklama yapılmadı. Detaylar paylaşıldıkça haberimizde yer alacaktır.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.