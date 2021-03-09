POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları için gözler PA'da!

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM polis alımı başvurularının ardından adaylar 15 Şubat'ta ön sağlık kontrolüyle başlanan alım sürecine katılım sağlamıştı. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda 27. Dönem POMEM kapsamında 5 bin 440 erkek, 960 kadın lisans mezunu ile bin 360 erkek 240 bin kadın önlisans mezunu polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu noktada son günlerde binlerce adayın gündeminde "POMEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu bulunuyor.

POMEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM polis alımı sınav sonuçları son günlerde binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi duyuruları bu kapsamda yakından takip edilirken yakın zamanda sonuçların yakın zamanda erişimine açılması bekleniyor…