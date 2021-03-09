Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi açıldı

SAKOM'un açılışını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, SAKOM'un Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelindeki tüm acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun yapıldığı ve 7/24 zamanlı çalıştığı merkez olduğunu belirterek, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Polat, açılışın ardından SAKOM merkezinde incelemelerde bulunarak, sunulacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Müdürlüğe bağlı aynı alanda hizmet veren Afet ve UMKE Birimi'ni gezen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat'a UMKE çalışanları tarafından birimin işleyişi hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.