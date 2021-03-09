Sakarya'da yeni yasak kararı alındı

İnceleme ve temaslarda bulunmak üzere Pamukova ilçesini ziyaret ederek Koronavirüsle Mücadele Toplantısına başkanlık etti. Vali Kaldırım başkanlığında gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Pamukova Kaymakamı Cemal Demiryürek, Belediye Başkanı Güven Övün, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, İlçe Sağlık Müdürü ile diğer yetkililer de katıldı.

İlimiz ve ilçemizdeki tedbirler ile denetimlerin geniş kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de son durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve ilimizde normalleşme adına büyük bir gayretin sergilendiği Koronavirüsle mücadele kapsamında hem genel hem de yerel bazda yapılan çalışmaları görüşmek üzere Pamukova ilçesine geldiklerini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya ile ilgili önemli kararlar aldıklarını açıkladı.

Alınan yeni kararlar şu şekilde:

"Bu hafta hedefimiz rengimizi 'Turuncu'ya çevirip esnafımızın yüzünü güldürmek ve bu hedefe de kilitlenmiş durumdayız.

- Her gün farklı bir ilçede salgınla mücadele toplantısı gerçekleştiriyor, derinlemesine analiz yaparak son durumu değerlendirip alınabilecek ek önlemleri görüşüyoruz.

- Hayatı normale çevirebilmek ve ilimizi hak ettiği yere getirebilmek adına;

- Tedbirleri daha da sıkılaştırdık,

- Denetimleri 3 katına çıkardık,

- Muhtarlarımızı denetimlerde ve tedbirlerin uygulanması ile takibinde tam yetkili kıldık,

- Belediye, STK, meslek örgütleri bünyesinde özel denetim ekipleri oluşturduk,

- Pazar yerlerinde var olan HES Kodu uygulamasının kapsamını genişleterek giriş ve çıkışları daha kontrollü hale getirdik, sıkılaştırdık,

- İlçelerimizde bulunan ana cadde, meydan ve ana yollarda kontrolleri artırdık,

- Vatandaşın yoğun ve iç içe oturduğu meydan, cadde gibi yerlerdeki oturaklar, Belediyelerimiz tarafından kaldırılıyor,

- Karantina tedbirlerini daha etkili ve sıkı uyguluyoruz,

- Ziyaret, kapalı alanlarda buluşma, taziye, mevlit gibi yasakları sıkı bir şekilde denetliyoruz.

- Bir karar daha alarak, alışveriş yaparken vatandaşların kalabalık oluşturmasına neden olan ve belli gün veya saatte yapılan kampanya, çekiliş vb. etkinlikleri yasakladık,

- Şehrimizde birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir kenetlenme olduğunu görüyorum. Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Sağlık ordumuz, Emniyet ve Jandarmamız, kamu kurumlarımız, Meslek Odalarımız ve Sivil Toplum Örgütlerimiz bu alanda çok iyi çalışıyorlar.

Özellikle vatandaşlardan azami destek ve hassasiyet beklediklerini ifade ederek çok kritik bir haftanın eşiğinde olduğumuzu söyleyen Vali Kaldırım,

- Bu zorlu günleri geride bırakabilmek için herkesin kendi tedbirini almasını,

- Zaten yasak olan ziyaretlere, taziyelere ve misafirliklere ara verilmesini,

- Zaruri olmadıkça dışarı çıkılmamasını isteyerek,

"Vatandaşlarımızın hareketlerini asgariye indirmesi halinde salgının yayılımının da duracağına" işaret etti.