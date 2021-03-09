Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' metafizik uzmanı Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

Salih Memişoğlu, İstanbul'da hayatını kaybetti. Birçok ünlü ismi mekanında ağırlayan ve ünlülerin hocası lakabı ile tanınan ismin ölümünün ardından, Salih Memişoğlu kimdir sorusu merak konusu oldu. Çekmeköy'de, Salih Memişoğlu'nun oğlunun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bir hayvanat bahçesinde arasında husumet olduğu belirtilen iki taraf bir araya geldi. Salih Memişoğlu ile olayın yaşandığı hayvanat bahçesinde işletmecilik yapan Mustafa Öztürk arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası şüpheli Mustafa Öztürk Salih Memişoğlu ve yanındaki diğer kişilere kurşun yağdırdı.

İddiaya göre aralarında alacak meselesi olan taraflar, Salih Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde bir araya geldi. 2 yıl önce açılan hayvanat bahçesini çok sayıda ünlü isim ziyaret etmişti.