Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' metafizik uzmanı Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

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hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' metafizik uzmanı Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

Ünlülerin hocası olarak bilinen ile ilgili son dakika haberi geldi. 'da çıkan bir silahlı kavgada, yaptığı işi metafizik uzmanlığı olarak tanımlayan Salih Memişoğlu hayatını kaybetti. İddiaya göre, aralarında para ile ilgili husumet bulunan Salih Memişoğlu ve arasında çıkan sözlü tartışma kanlı bitti. Yaşanan olay sonrası Salih Memişoğlu kimdir sorusu, haberi duyanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılan son dakika açıklamasına göre, 'ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu neden öldü? İşte, yaşanan korkunç cinayete ilişkin detaylar ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu kimdir sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 9.3.2021 18:16 Son Güncelleme: 9.3.2021 18:35 ABONE OL
Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

, 'da hayatını kaybetti. Birçok ünlü ismi mekanında ağırlayan ve ünlülerin hocası lakabı ile tanınan ismin ölümünün ardından, Salih Memişoğlu kimdir sorusu merak konusu oldu. 'de, Salih Memişoğlu'nun oğlunun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bir hayvanat bahçesinde arasında husumet olduğu belirtilen iki taraf bir araya geldi. Salih Memişoğlu ile olayın yaşandığı hayvanat bahçesinde işletmecilik yapan arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası şüpheli Mustafa Öztürk Salih Memişoğlu ve yanındaki diğer kişilere kurşun yağdırdı.

İddiaya göre aralarında alacak meselesi olan taraflar, Salih Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde bir araya geldi. 2 yıl önce açılan hayvanat bahçesini çok sayıda ünlü isim ziyaret etmişti.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

ile hayvanat bahçesinde işletmecilik yapan arasında borç nedeniyle önce tartışma ardından kavga çıktı.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

Şüpheli , silahını çekip peş peşe ateşledi. Saldırgan Mustafa Öztürk, ve işletmeci Ömer Faruk Zengin'i tabancayla vurarak öldürdü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

.

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?

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Salih Memişoğlu hayatını kaybetti! 'Ünlülerin hocası' metafizik uzmanı Salih Memişoğlu kimdir, neden öldü?
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