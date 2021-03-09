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Salıncak ipi boğazına dolanan 10 yaşındaki Suriyeli Melek, hayatını kaybetti

'nın Serik ilçesinde ailesi serada çalışmaya giden Suriyeli (10) oynadığı salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirdi.

AA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 22:54 Son Güncelleme: 9.3.2021 23:26 ABONE OL
Salıncak ipi boğazına dolanan 10 yaşındaki Suriyeli Melek, hayatını kaybetti

Serik ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkisinde serada çalışan ailesiyle kalan Suriye uyruklu kız çocuğu Melek el Ubeyd, yaşadıkları evin çardağına kurulu salıncakta oynamaya başladı.

SALINCAĞIN İPİ BOĞAZINA DOLANDI

Salıncağın ipi, dengesini kaybederek yere düşen küçük kızın boğazına dolandı. Bir süre sonra durumu fark eden Melek'in anne ve babası nefessiz kalarak çırpınan kızlarını kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesine götürdü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Melek el Ubeyd, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi olayın yaşandığı yerde yapılan savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli tıp kurumuna götürüldü. Jandarma ekibinin başlatılan soruşturma kapsamındaki araştırması sürüyor.

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Salıncak ipi boğazına dolanan 10 yaşındaki Suriyeli Melek, hayatını kaybetti
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