Sokakta kalan aileye belediye sahip çıktı

Gaziantep'te ev kirasını veremediği için sokakta kalan anne ve iki çocuğuna Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eşi kendisini terk edince 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Cennet Çoban, çalışamadığı için bir süre sonra evinin kirasını ödeyemedi. Ev sahibi tarafından 2 çocuğuyla birlikte sokağa atılan Çoban'ın durumunu Büyükşehir Belediyesi Gönül Köprüsü yetkililerine bildiren vatandaşların verdiği bilgiler üzerine Çoban'a ulaşan ekipler, aileyi aynı mahallede hazırladıkları ve bakımını üstlendikleri eve yerleştirdi.

Bir süredir çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Cennet Çoban, "Çocuklarıma bakmak için bir işe de giremiyorum. Komşularım beni sokakta eşyalarla görünce belediyeyi aradı. Sağ olsun belediye bize yetişti. Bizi hazırladıkları eve yerleştirdiler. Allah devletimizden razı olsun. Eğer belediye bana sahip çıkmasaydı kötü olurdu. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Çok çaresizdim, elim kolum bağlıydı" dedi.

Gönül Köprüsü biriminde saha çalışanı olarak görev yapan Yonca Rahanlı ise Cennet Çoban'a ulaştıklarında eşyalarla beraber parkta olduğunu belirterek, "Birkaç parça eşyası vardı, onları eve getirdik. Evde eksik olan kanepe, beyaz eşyayı temin ediyoruz. Evin elektriğini, suyunu ve doğal gazını açtırdık. Ailemizin market ihtiyacını karşıladık. Bundan sonra da ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.