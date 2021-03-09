Son dakika: Çekmeköy'de iki kardeş ölü bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. 14.30 gibi dışarı çıktılar.

Son dakika! Çekmeköy'de asansör çukurunda ölü bulunan iki çocuğun son görüntüleri ortaya çıktı | Video