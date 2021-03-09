Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Giresun'da yeni koronavirüs önlemi! İş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak





İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.