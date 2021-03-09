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Son dakika: 'Çok yüksek riskli' 'da yeni önlemi! İş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından bir takım kararlar alındı. normalleşme süreci başladı. Sağlık Bakanı 'nın açıkladığı verilere göre iller "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" bölgeler olarak ayrıldı. 'Çok yüksek riskli" bölgeler arasında yer alan 'da yeni koronavirüs önlemi alındı. 100 metrekarenin üzerindeki tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde HES kodu sorgulanması yapılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 11:02 Son Güncelleme: 9.3.2021 11:08 ABONE OL
Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Giresun'da yeni koronavirüs önlemi! İş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak

Kırmızı renkteki çok yüksek riskli Giresun'da 100 metrekarenin üzerindeki iş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.



İl genelinde 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince para cezası verileceğine işaret edildi.

Aykırılık durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç tekil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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Son dakika: 'Çok yüksek riskli' Giresun'da yeni koronavirüs önlemi! İş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanacak
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