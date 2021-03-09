Son dakika haberi! Ünlü Yazar Perihan Mağden’e şok suçlama: Camımı yumruklamaya başladı

Son dakika haberi... Ünlü yazar Perihan Mağden, yıllardır ikamet ettiği apartmanın önünde bulunan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama koyuyordu. Yaklaşık 1 yıl önce karşı apartmana Sevilay İ. taşındı. Sevilay İ., taşındığından beri hayvanlara karşı fobisi olduğunu, bu durumdan rahatsız olacağını söyledi. İddiaya göre Mağden, sokak hayvanlarına yardım etmeye devam edince Sevilay İ., belediye ekiplerini arayarak apartmanlarının önündeki köpeklerin saldırgan olduğu yönünde ihbarda bulundu.