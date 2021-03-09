Son dakika haberi! Ünlü Yazar Perihan Mağden’e şok suçlama: Camımı yumruklamaya başladı

Son dakika haberi... Ünlü yazar Perihan Mağden, yıllardır ikamet ettiği apartmanın önünde bulunan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama koyuyordu. Yaklaşık 1 yıl önce karşı apartmana Sevilay İ. taşındı. Sevilay İ., taşındığından beri hayvanlara karşı fobisi olduğunu, bu durumdan rahatsız olacağını söyledi. İddiaya göre Mağden, sokak hayvanlarına yardım etmeye devam edince Sevilay İ., belediye ekiplerini arayarak apartmanlarının önündeki köpeklerin saldırgan olduğu yönünde ihbarda bulundu.
'KOCAMA BAKIYORSUNUZ'
Belediye ekipleri apartmanın önüne gelerek köpekleri kontrol etti. Ekipler, köpeklerin zararsız olduğu tespit ettikten sonra ayrıldı. Zararsız sokak köpeklerin alınmamasından memnun olmayan Sevilay İ., bu sefer ünlü yazarın yanında yardımcı olarak çalışan Naciye K.'e camdan seslenerek 'Kocama bakıyorsunuz, bakmayın' diyerek tepki gösterdi.
POLİSE İHBAR ETTİ
Sevilay İ.'nin evli olmadığını bilen Perihan Mağden, aralarında sokak hayvanları yüzünden gerginlik yaşadığı karşı komşusu Sevilay İ'nin dairesine gitti. Kapıyı çalan ve seslenen Mağden bir yanıt bulamadı ve iddiasına göre telefon numarasını yazdığı kağıdı kapıya koydu. Kendi dairesine gelen ünlü yazar, kısa bir süre sonra evine gelen polisleri görünce şaşkına döndü
ŞİKAYETÇİ OLDU
İhbarda bulunan Sevilay İ., 'Bahçe duvarımdan tırmanarak balkonumdan geçerek evimi izliyordu. Mama tasları koyuyordu. Olay günü duvardan tırmanarak camımı yumruklamaya başladı. Korktuğum için açmadım. 155'e ihbarda bulundum. Perihan hanım uzaklaşınca kapıyı açtım ve tehditlerin, hakaretlerin yazılı olduğu bir not gördüm' diyerek ünlü yazardan şikayetçi oldu.