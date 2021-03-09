Son dakika haberleri... Vakalar artınca harekete geçilmişti! Aksaray'da marketlerle ilgili yeni karar

Biz de, valimizin aldığı kararı, destekliyoruz. Güzel ve yerinde bir karar oldu. Bizim için de müşteri yoğunluğunun zamana yayılması bizim de daha iyi hizmet vermemiz açısından ve toplum sağlığı açısından salgın döneminde daha etkili olacağını düşünüyorum"

Müşterilerden Niyazi Maraşlıoğlu da, ''Çocuklarımla beraber maske almaya geldik. Aksaray Valiliğimizin almış olduğu indirimlerin 7 güne yayılması kararı Aksaray için çok isabetli olmuş. Şu anda alışverişimizi rahat bir şekilde yapıyoruz" diye konuştu.