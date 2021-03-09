Son dakika: Hastaneye birbirine kattı! Su şişesiyle saldırdı

'SU ŞİŞESİYLE VURDU, YUMRUK ATTI'

Olaya tanık olan sağlık çalışanı Mahir Karaca, "Bir hasta gelmişti ve o sırada bir hastamızın kızı da buradaydı. Sekreter arkadaşımız da lavaboya gitmişti.

Sağlık çalışanı hastanede saldırıya uğradı | Video