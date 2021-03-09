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Son dakika: 'da evde cesedi bulundu! Gencin ölümünde enerji içeceği şüphesi!

Son dakika haberi: 'de 15 yaşındaki genç adam şüpheli bir şekilde can verdi. 15 yaşındaki , yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Arslan’ın uyumadan önce fazla miktarda enerji içeceği içtiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 9.3.2021 16:50 Son Güncelleme: 9.3.2021 17:11 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da evde cesedi bulundu! Gencin ölümünde enerji içeceği şüphesi!

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan 15 yaşındaki Tamer Arslan'ı yakınları öğle saatlerinde uyandırmak için odasına girdi.

Arslan'ın hareketsiz yattığını ve tepki vermediğini gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ENERJİ İÇECEĞİ ŞÜPHESİ

16 yaşındaki Arslan'ın uyumadan önce bir litrelik enerji içeceğini içtiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 15 yaşındaki çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Son dakika: İstanbul'da evde cesedi bulundu! Gencin ölümünde enerji içeceği şüphesi!
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