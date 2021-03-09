SON DAKİKA: İstanbul'da Hasan ve Hüseyin Büyür ölü bulundu! Acılı dede sır olayla ilgili konuştu!

Büyür, şöyle devam etti: "Çevreden aldığımız duyuma göre 7-8 yıldan beri inşaat halinde burası. Dışarıda herkesin çoluk çocuğu oynuyor. Herhangi bir önlem yok. Üzerindeki tahtaymış. Yağmurda çürümüş. Çocukların cenazeleri adli tıpa gitti. Bunu böyle yapanlar, sorumlular cezasını bulsun. Ben iki torunumu, iki gözümün kökünü kaybettim."