Son dakika: İstanbul'da terör estiriyorlardı! “Mahşerin 4 Atlısı” lakaplı çete yakalandı



SUÇ MAKİNESİ "MAHŞERİN 4 ATLISI" LAKAPLI ÇETE YAKALANDI



Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen 4 şüphelinin burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Gözaltına alınan şahıslardan Barış Ü.'nün emniyette, 2 adet "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Görkem Ü.'nün "Taksirle Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından, Cihan Ü.'nün 3 adet "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", "Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından, Adem Y.'nin ise 2 adet "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet", 8 adet "Güveni Kötüye Kullanma", 7 adet "Dolandırıcılık", 2 adet "Mala Zarar Verme", "Özel Belgede Sahtecilik", "Oto Hırsızlığı" ve 2 adet "Evden Hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette toplamda 33 suç kaydı bulunan şahıslar, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi.

