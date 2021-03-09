Son dakika: Samsun’da dehşet anları! 4 araca çarptı, pompalı tüfekle intihar etti

İNTİHAR ETTİ

Polise de silah doğrultan Ersin Kermen, polisin tüm ikna çalışmalarına rağmen pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti. Kazaya karışan araç sürücülerinde ve çevredeki vatandaşlarda yaralanma olmazken, yaşanan olayda Ersin Kermen hayatını kaybetti.