Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bilet sorgulama ekranı

Süper Loto Çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayından şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları, bugün de şans oyunu tutkunları için açıklanıyor. Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilen çekiliş sonrası kazandıran numaralar belirleniyor. MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinde kupon dolduran ve kazandıran numaraları öğrenmek isteyen şans oyunu tutkunları 9 Mart MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 MART SALI

Milli Piyango Online aracılığıyla 7 Mart MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;