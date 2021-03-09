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simitçileri 6 ay aradan sonra tezgahlarına kavuştu

  Meydanı'nda bulunan 11 simitçi tezgahı Büyükşehir Belediyesi ile Belediyesi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kaldırılmıştı. Kaldırılan simitçi tezgahları altı ay sonra yeniden hizmet vermeye başladı. İşlerinin başında oldukları için mutlu olduklarını söyleyen simitçiler, "6 aydır çok zor durumdan geçtik. Tezgahlarımızın başında olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 9.3.2021 19:35 ABONE OL
Taksim simitçileri 6 ay aradan sonra tezgahlarına kavuştu

Taksim'in simgelerinden olan simitçi tezgahları, 6 ay önce Beyoğlu Belediyesi ile İBB arasında yaşanan işgaliye ücreti ve yeniden düzenleme nedeniyle kaldırıldı. Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. Yaklaşık altı ay süren çalışmaların ardından 11 simitçi tezgahı hizmet vermeye başladı. Yeniden tezgahlarının başına geçen çalışanlar, müşterileri ile buluştu.



"TEKRAR TEZGAHLARIMIZA KAVUŞTUK, ÇOK MUTLUYUZ"
12 yıldır aynı yerde simit satışı yapan Murat Maskan, "Beyoğlu bölgesinde 11 tezgah vardı. Bundan 6 ay önce İBB bir yanlış anlamadan dolayı tezgahlarımızı aldı. Yapılan görüşmeler sonucu İBB'den işgaliyelerimizi aldık. Dün de tezgahlarımızı aldık. Bugün işbaşı yaptık. Taksim'de simit satan arkadaşlarımız 6 aydır çok zor durumlardan geçtiler. Zaten pandemi var. Kimisi çalışmıyordu. Kimisi de memlekete dönmüştü. Dün bize güzel bir haber geldi. Bizim için çok güzel oldu. Tekrar tezgahlarımıza kavuştuk. Çalışıyoruz. Mutluyuz" dedi.

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Taksim simitçileri 6 ay aradan sonra tezgahlarına kavuştu
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