Tokat’ta risk haritası maviye dönecek mi?

İşyerleri, toplu taşıma araçları, Emniyet ve Jandarmanın sorumluluk sahaları, zabıta, Tarım ve Orman Müdürlükleri kendi sorumluluk sahalarında covid-19 tedbirlerine yönelik Dinamik Denetimi arttırdı. Kontrollü Normalleşme için Tokat Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk alanlarında Covid-19 denetimleri devam ediyor.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında Covid-19 denetimleri yapıyor.

Vali Yardımcıları Osman Sarı ve Remzi Yılmaz Oğuz da sahada Covid-19 denetimleri yaptı. Temizlik, Maske, Mesafe ve tüm kurallara uyarak hep birlikte tam normalleşmeye geçilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarında denetimde. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de özellikle gıda tüketim alanlarında kontroller yapıyor.

Öte yandan Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de şehrin bir çok noktasında temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

BAKAN KOCA: AŞI 10 MİLYON DOZA ULAŞTI

Öte yandan aşı programı tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca attığı twitt ile 10 milyon doz aşıya ulaşıldığını belirterek "Aşı programımız planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor" paylaşımında bulundu. Tokat'ta 9 Mart itibariyle toplam aşı yapılan sayısı 102 bin 53'e çıktı. Bakan Koca 6 Mart'ta yaptığı paylaşımda ise "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek" diyerek bu hafta tedbirlere uyulmasının vaka sayılarındaki kritik önemine değinmişti. 27 Şubat-5 Mart 2021 tarihli Türkiye vaka haritasında Tokat 100 bin kişide 228, 82 oranıyla yine çok yüksek riskli iller arasında yer almıştı.

DİKKAT! EV ZİYARETLERİ YAPMAYIN

Sahada uygulanan denetimlere rağmen Tokat'ta vaka sayısındaki artışın bir nedeni de kapalı ortamlarda ki bir araya gelme durumu. Taziye ziyaretleri, ev ziyaretlerinde vatandaşın bulaşı tehlikesine duyarsız kalması vakaların yayılma hızını da arttırıyor.