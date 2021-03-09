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Yavru köpekleri Jandarma kurtardı

Yurt dışından getirdiği cins köpekleri üreterek sosyal medya üzerinde parayla satan A.A’nın evine baskın yapıldı. Baskında çok sayıda pahalı cinslerde köpek Jandarma tarafından kurtarıldı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 9.3.2021 14:09 ABONE OL
Yavru köpekleri Jandarma kurtardı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde A.A isimli bir şahısın, yurt dışından getirdiği belirlenen Maltese Terrier cinsi çok sayıda yavru köpeği sosyal medya hesaplarından satışa çıkardığını öğrenen Jandarma ekipleri, A.A'nın evine baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında piyasa değeri 140 Bin TL olan çeşitli cinslerde yetişkin ve yavru köpek bulundu. Evinde toplamda 23 adet Maltese Terrier cinsi köpek ele geçirilen A.A Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 23 köpek de İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Yavru köpekleri Jandarma kurtardı
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