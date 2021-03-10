107 yaşındaki Zöhre Teyze'nin çipli kimliğini Vali verdi

Karabük İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli tarafından evlerinde başvuruları alınan 107 yaşındaki Zöhre Aksöz ve 99 yaşındaki Münevver Görücü'nün yeni kimlik kartları Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel tarafından vatandaşlarımıza evlerinde teslim edildi.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın yakınlarının en yakın nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiğini ifade eden Vali Fuat Gürel, "İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Gezici Kayıt Terminali Uygulaması" ile engelli, ileri derecede yaşlı ve yürümesinde sıkıntı bulunanların hanelerine gidilerek uygulama kapsamında görevlendirilen personel tarafından yeni kimlik kartı müracaatları alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri vatandaşlarımızın evlerinde tamamlıyor. Müracaatı alınan vatandaşların yeni kimlikleri PTT aracılığıyla 2 ile 5 gün içinde adreslerine teslim ediliyor. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ve vatandaşlarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılanan bu uygulamanın ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel'e İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman ile Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mevlüt Koca eşlik etti.