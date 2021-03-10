2021 Ramazan ne zaman? Ramazan hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İşte, bu yıl Ramazan başlangıç tarihi

Ramazan ayı için çok kısa bir süre kaldı. Recep ve Şaban aylarının ardından gelen Ramazan ayı, her sene belirli bir gün geriye geliyor. Böylece Miladi takvime göre her yıl, İslam alemi Ramazan'a daha erken kavuşuyor. Miraç Kandili'nin idrak edildiği bugünde, 'Bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak?' sorusu, bu mübarek ayı hasretle bekleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2021 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman, hangi ay ve hangi güne denk geliyor? İşte, bu yılki Ramazan ayı ile ilgili teferruatlı bilgiler ve Ramazan başlangıç tarihi...
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı olarak 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi de vatandaşlara duyurulmuştu. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sürecinde büyük zorluklarla geçen bu ayda milyonlar salgının ülkemizde en kısa sürede atlatılması için dualarını etmiş ve bu mübarek ayın huzuruyla ibadetlerini gerçekleştirmişti.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı toplam üç gün sürüyor.