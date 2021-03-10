2021 Ramazan ne zaman? Ramazan hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İşte, bu yıl Ramazan başlangıç tarihi

Ramazan ayı için çok kısa bir süre kaldı. Recep ve Şaban aylarının ardından gelen Ramazan ayı, her sene belirli bir gün geriye geliyor. Böylece Miladi takvime göre her yıl, İslam alemi Ramazan'a daha erken kavuşuyor. Miraç Kandili'nin idrak edildiği bugünde, 'Bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak?' sorusu, bu mübarek ayı hasretle bekleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre 2021 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman, hangi ay ve hangi güne denk geliyor? İşte, bu yılki Ramazan ayı ile ilgili teferruatlı bilgiler ve Ramazan başlangıç tarihi...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile on bir ayın sultanı olarak 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi de vatandaşlara duyurulmuştu. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sürecinde büyük zorluklarla geçen bu ayda milyonlar salgının ülkemizde en kısa sürede atlatılması için dualarını etmiş ve bu mübarek ayın huzuruyla ibadetlerini gerçekleştirmişti.