AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “İstanbul'u yalanla, algıyla, sahte evrak düzenlemeyle yönetemezsiniz!”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve yönetimine 'Fazilet Durağı' yalanını kapatmak için mahkemeye sahte evrak vermekten soruşturma açıldığını sosyal medyadan yazmıştı. Göksu, " 'Organize Kötülük' dediler kendileri 'Evrak Sahtecileri' oldular. Bu 'Yalan Rüzgârı'na milletimizle 2024'te son vereceğiz inşallah" demişti.





"YA İŞ-HİZMET ÜRETİN YA DA BIRAKIP GİDİN"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, mahkemeye sahte evrak vermekten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yönetimine soruşturma izni verilmesiyle ilgili Göksu'nun açıklamasını alıntılayarak şunları söyledi: "İddiaları yalan! Evrakları sahte! CHP'li İBB Başkanı Fazilet Durağı'ndan bir durak öteye gidemiyor. Bu kadar 'organize' yalan serisi pembe dizilerde bile yok! İstanbul'u yalanla, algıyla, sahte evrak düzenlemeyle yönetemezsiniz! Ya iş-hizmet üretin ya da bırakıp gidin."