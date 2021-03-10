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tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile tarihi merak ediliyor. Mübarek kandil gün ve gecelerinde ibadetlerini gerçekleştirmek için sabırsızlanan müminler , hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt arıyor. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre bu yıl Berat Kandili 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk geliyor…

Giriş Tarihi: 10.3.2021 11:47 ABONE OL
Berat Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi

tarihi milyonlarca Müslümanın araştırdığı kandil günlerinin başında geliyor. İslam alemi mübarek kandil günlerinde bol bol dua eder, namaz kılar ve oruç tutar. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen müminler şimdiden sorusuna yanıt arıyor. 2021 dini günleri takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günler ve kandil günleri takvimini yayınlayarak Berat Kandili tarihini de duyurdu. Berat gecesini dualar ve ibadetler ile geçirerek en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler için ve detayları şöyle;

Berat Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi

BERAT NE DEMEK?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Berat Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.

2021 YILI KANDİL GÜNLERİ

10 Mart: Miraç Kandili

27 Mart:

17 Ekim: Mevlid Kandili

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Berat Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi
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