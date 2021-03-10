Berat Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Berat Kandili tarihi

Berat Kandili tarihi milyonlarca Müslümanın araştırdığı kandil günlerinin başında geliyor. İslam alemi mübarek kandil günlerinde bol bol dua eder, namaz kılar ve oruç tutar. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen müminler şimdiden Berat Kandili ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günleri takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden dini günler ve kandil günleri takvimini yayınlayarak Berat Kandili tarihini de duyurdu. Berat gecesini dualar ve ibadetler ile geçirerek en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler için Berat Kandili tarihi ve detayları şöyle;
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.
Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;
-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.
10 Mart: Miraç Kandili
27 Mart: Berat Kandili
17 Ekim: Mevlid Kandili