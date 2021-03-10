Bir aile yok oldu! Anne, baba ve oğlu yan yana toprağa verildi

Kazda TIR'ın altında metrelerce sürüklenen otomobil demir yığınına döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Ayşe İkiz (59) ile damadı Savaş Alaca, kızı Ümmühan Alaca, torunu Emir Alaca ile ağabeyi sürücü Mehmet Serter'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından TIR şoförü Mladenovski, gözaltına alındı.