Bugün Kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün? İşte 2021 Miraç Kandili tarihi ve kandil günleri

Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükselmesini ifade eden olaya verilen isimdir. Müslüman âlemi için oldukça mühim bir yere sahiptir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili de her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanır. Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün sorularına yanıt bularak bu önemli geceyi en verimli şekilde geçirmek için sabırsızlanan bir kişi bulunmaktadır. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimi ile Miraç Kandili ne zaman, yarın mı sorusu cevabını buldu. 2021 Miraç Kandili tarihi ile kandil ne zaman sorusuna aşağıda yer alan takvim üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte kandiller ve tarihleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimini resmi internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre tüm kandil günleri tarihleri de belli olurken, kandil ne zaman sorusu da cevabını bulmuş oldu.
Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükselmesini ifade eden olaya verilen isimdir. Müslüman âlemi için oldukça mühim bir yere sahiptir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilen Miraç Kandili de her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanır. Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün sorularına yanıt bularak bu önemli geceyi en verimli şekilde geçirmek için sabırsızlanan bir kişi bulunmaktadır. Diyanet'ten yayınlanan dini günler takvimi ile Miraç Kandili ne zaman sorusu cevabını buldu. 2021 Miraç Kandili tarihi ile kandil ne zaman sorusuna aşağıda yer alan takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimini resmi internet sitesinden yayınlandı. Takvime göre tüm kandil günleri tarihleri de belli olurken, kandil ne zaman sorusu da cevabını bulmuş oldu.
Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
MİRAÇ OLAYI NEDİR?
Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.
MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜN? KANDİLLER VE TARİHLERİ
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar
MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Böylesine mübarek bir gece de milyonlarca Müslülman ellerini semaya açarak bu geceyi idecek. Bilindiği gibi Miraç Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerin sevabı kat kat daha fazla.
İşte Miraç gecesi yapılacak ibadetler;
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Namaz kılınmalı
Tövbe etmeli
Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER
Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek'at namaz kilinir. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.
10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"
10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.
* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.