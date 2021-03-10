Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da korkunç olay! Henüz 15 günlüktü

'da korkunç olay! Henüz 15 günlüktü

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde uyruklu Muhammed (25) ve Sidra Hamido (21) çiftinin 15 gün önce dünyaya gelen Jnait ismini verdikleri kız bebekleri, beşiğinde ölü bulundu. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık, geçirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 11:40 ABONE OL
Bursa'da korkunç olay! Henüz 15 günlüktü

İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak'ta oturan Suriye uyruklu Muhammed- Sidra Hamido çiftinin 15 gün önce Jnait ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi.

Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu. Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından kendisi de uykuya daldı. 3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti.

Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

Son dakika: Mervenur Polat'ın cesedini balkondan atmışlar! Müge Anlı'da korkunç ayrıntılar! Türkiye bu cinayeti konuşuyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da korkunç olay! Henüz 15 günlüktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA