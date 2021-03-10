Haberler Yaşam Haberleri Değerbilir Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Değerbilir Mi, Değer Bilir Mi, Doğru Yazılışı Hangisi?
Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:41 Son Güncelleme: 18.10.2022 09:41

Değerbilir Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Değerbilir Mi, Değer Bilir Mi, Doğru Yazılışı Hangisi?

Türkçede sıfat olarak kullanılan kelimelerden biri olan değerbilir sözcüğü ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır merak edilmektedir. Sözcüklerin doğru yazımını bilmek, başta iş hayatı olmak üzere her alanda işinize yarayacaktır. Öte yandan kendinizi daha iyi ifade etmeniz açısından da oldukça faydalı olacaktır. Değerbilir kelimesi gündelik yaşamda sık kullandığımız ama yazımı sırasında hatalar yaptığımız kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar. Genellikle Türk dil Kurumu internet sitesinden aranan kelimelerden biri olan değerbilir ayrı mı yazılır? İşte TDK’de değerbilir kelimesinin doğru yazılışı…

Değerbilir Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Değerbilir Mi, Değer Bilir Mi, Doğru Yazılışı Hangisi?

Zaman zaman karşımıza çıkan kelimelerin nasıl yazıldığını araştırmak durumunda kalabiliriz. Bu kelimelerden biri de değerbilir sözcüğüdür. Değerbilir kelimesinin nasıl yazıldığına dair çelişkileri olanlar değerbilir sözcüğünün doğru yazımını bu başlık altında inceleyebilirler. TDK'de değerbilir kelimesi ayrı mı yazılır? İşte Türk Dil Kurumuna göre değerbilir kelimesinin doğru yazılışı…

DEĞERBİLİR NASIL YAZILIR?

Değerbilir kelimesinin anlamı, değeri olan şeylere, kimselere önem veren, onları koruyan ya da saygı gösteren (kimse) anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden yayınladığı sözlüğe göre değerbilir kelimesinin doğru yazımına buradan ulaşabilirsiniz.

DEĞERBİLİR AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre değerbilir sözcüğü ayrı yani değer bilir şeklinde yazıldığında yazım hatası olarak karşınıza çıkacaktır. Bu nedenle kelimeyi ayırmadan bir bütün halinde yani değerbilir şeklinde yazmanız gerekir. Değerbilir kelimesinin nasıl yazıldığını tam olarak pekiştirmek için aşağıdaki örneklere göz atabilirsiniz. İşte değerbilir sözcüğünün cümle içinde kullanımı…

  • Büyüklerine olan saygılı tutumu kendisini değerbilir biri olarak gösteriyor.
  • Toplumumuz zengin kültürel geçmişine değerbilir olamıyor.
  • Her zaman anlayışlı ve değerbilir hali ile dikkat çekiyor.

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Değerbilir Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Değerbilir Mi, Değer Bilir Mi, Doğru Yazılışı Hangisi?
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