Doğup büyüdükleri mahalleye 2 okul yapacaklar

Türkiye'nin yerli çikolata markasının sahibi Çoban ailesi, yıllar önce memleketlerinden Gaziantep'e taşındıklarında ilk yaşadıkları mahalleye 2 okul yaptıracaklarını açıkladı. Çoban ailesi, Şahinbey ilçesinin Düztepe mahallesinde 32'şer derslikli 2 okul yaptırmak için Gaziantep Valiliği ile protokol imzaladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyasına firma tarafından iki okul ile destek verildi. Hayırsever Çoban ailesi tarafından Düztepe Mahallesine kazandırılacak iki okul için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza törenine Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Hayırseverler Ali Çoban, Zeynep Çoban, Züleyha Çoban ve Döndü Şahin katıldı. Vali Davut Gül, "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına firma tarafından iki okul ile destek verildiğini söyledi.

Gaziantep'in eğitim alanında bazı eksikliklerinin olduğunu ve Çoban ailesinin bu eksiklikleri giderme noktasında destek verdiklerini belirten Vali Gül, "Çoban ailesi, insani duygularını her zaman her şeyin üstünde tutmuş gönlü geniş bir aile. Allah tuttuklarını altın etsin. Gaziantep'te de eğitim anlamında bir takım sıkıntılar vardı. Valiliğimizce başlatılan 100. Yılda 100 Hayırsever kampanyamız kapsamında 100 tane hayırsever arıyorduk. Türkiye'nin başarılı çikolata firması, bu noktada iki okulu yaptırmaya talip oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Seneler önce ailenin yaşadığı ve bugün iki okulun kazandırılacağı bu mahallede yetişen çocuklarımız, inşallah seneler sonra bu yapılanları örnek alarak yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi manevi değerlerimizi geleceğe taşıyacaklar. Allah hayırlarını kabul etsin. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Çoban ailesinin şehre iş, aş üreterek markalaşmayı öğrettiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Kendilerine müteşekkiriz. Bir taraftan iş, aş üretirken bir taraftan da atılan bu imzalar ile çocukların yaşamına dokunuyor, onların yetişmesini sağlıyorlar. Veren el olmanın önemini anlatıyorlar. Eğitim alanında yapılan bu çalışma bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Bugün kandil, Rabbim gönüllerindekini versin. Allah sayılarını arttırsın" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, "Düztepe Mahallesi'nde çok ciddi okul ihtiyacımız vardı. Bugün imzalanacak protokol ile 32'şer derslikli iki okul, mahallemizin bütün okul ihtiyacını karşılayacak. Hayırseverimize bunu sahiplendiği için şükranlarımı sunuyorum. Çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Firmaları adına konuşan Ali Çoban, anne ve babasının Gaziantep'e taşındıklarında Şahinbey ilçesinin Düztepe Mahallesine yerleştiklerini ve kendilerinin çocukluklarının burada geçtiğini dile getirerek yetiştikleri mahalleye iki okul yaptırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında, Şahinbey İlçesi Düztepe Mahallesinde yaptırılacak 32 derslikli İlkokul ve 32 derslikli Ortaokul için imzalar atıldı. Söz konusu okulların isminin ise Zeynep Çoban İlkokulu ve Asef Çoban Ortaokulu olacağı bildirildi.