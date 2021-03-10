Halı saha çılğınlığı! İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorlar!

Benzer, şöyle devam etti: "Rezervasyon yapıp kaporayı ödeyerek İstanbul'dan maç yapmaya geliyorlar. Geçtiğimiz gün bir iş adamı 3 saati satın aldı. İstanbul'un yanı sıra Balıkesir'den de talep var. Talepten dolayı işlerimiz açıldı, çok memnunuz."