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çılğınlığı! 'dan 'ya gidiyorlar!

’da yeni normalleşme süreci ile birlikte halı sahalar da açıldı. 'dan gelenler sebebiyle halı sahalarda boş yer kalmadı. 3 halı sahanın işletmeciliğini yapan Sadık Benzer, "Geçtiğimiz gün bir iş adamı 3 saati satın aldı. İstanbul'un yanı sıra Balıkesir'den de talep var. Talepten dolayı işlerimiz açıldı, çok memnunuz" açıklamasını yaptı...

İHA
Giriş Tarihi: 10.3.2021 10:10 ABONE OL
Halı saha çılğınlığı! İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorlar!

Halı sahaların Bursa'da açılmasıyla birlikte çevre vilâyetlerden Bursa'ya büyük talep var. Maç yapmak için yüzlerce kilometre yol kat eden sporseverler, Bursa'da halı saha maçı yapıp İstanbul'a geri dönüyor.

Bursa'daki halı saha işletmecileri İstanbul'dan gelen talebe ilk başta şaşırdı, sonra işlerin yoğun olmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Bursa'daki halı sahalarda şehir dışından gelenler sebebiyle gece yarısına kadar boş yer bulunmuyor.


Bursa'da 3 halı sahanın işletmeciliğini yapan Sadık Benzer, "Kasım ayından itibaren halı sahalarımız kapalıydı. Normalleşmeyle birlikte halı sahalarımızı açtık. Büyük talep var, hiç boş saatimiz yok. Kapıları açtığımız saatten kapattığımız saate kadar dolu. İstanbul'dan yoğun talep var" dedi.

Benzer, şöyle devam etti: "Rezervasyon yapıp kaporayı ödeyerek İstanbul'dan maç yapmaya geliyorlar. Geçtiğimiz gün bir iş adamı 3 saati satın aldı. İstanbul'un yanı sıra Balıkesir'den de talep var. Talepten dolayı işlerimiz açıldı, çok memnunuz."

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Halı saha çılğınlığı! İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorlar!
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