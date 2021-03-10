İlçe değiştirmek isteyen mahalleye büyük şok! "Ortada kaldık"

'MAHALLE OLARAK ORTADA KALDIK'



Cambazlı Mahallesi Muhtarı Refik Bilgiç, yaşanan süreci anlatıp, "Eksik bir karar alındı. Şu an hem Ahmetli hem de Turgutlu'ya bağlı değiliz, mahalle olarak ortada kaldık. Referandumda verdiğimiz oylar kabul edilmeyecek ise bize neden referandum yaptırıldı. Biz bir an evvel Turgutlu ilçesine bağlanarak, hizmetlerden faydalanmak istiyoruz. Mahalle sakinlerimizin referandumda verdiği karar iradesinin yerine getirilerek Turgutlu ilçesine bağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.