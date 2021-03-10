İşçilerinin kaldığı barakalarda çıkan yangın korkuttu

Saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Süleyman Erten Tesisleri'nde Suriye uyruklu mevsimlik sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler diğer barakalara da sıçradı

Saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Süleyman Erten Tesisleri'nde Suriye uyruklu mevsimlik sera işçilerinin kaldığı barakalarda yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler diğer barakalara da sıçradı. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi hem canlarını hem de mallarını alevlerin arasından son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, işçiler ve çocuklar evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK '

Tesislerin sahibi işadamı İsmail Erten, can ve mal kaybı olmadığını söyledi. Evsiz kalan işcilerini hemen evlere yerleştireceğini belirten Erten, "Cana gelmesin, Zarar önemli değil. Onları diğer evlerimize bir saat içinde yerleştireceğiz. Sokakta kimse kalmayacak" dedi. İtfaiye ve polis yangının neden çıktığını araştırıldığını bildirdi.