Karabük’te iş kazasında 2 işçi hayatını kaybetti

Olay Ovacık ilçesine bağlı Abdullar köyü Saitler Mahallesi'ndeki kum ocağında çalışan Mustafa Özdemir (51) ve Yunus Özdemir (41), tamir etmek için taş kırma makinesinin içine girdi. İşçiler taş kırma makinesinin içine girer girmez kapağının bir anda kapanmasıyla işçiler bulundukları yerde sıkıştı. Durumu gören diğer işçiler, iş makinesi yardımıyla kapağı kaldırdı.



Yunus Özdemir



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan Mustafa ve Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki işçinin akraba olduğu belirtildi.

İşçilerin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölen 2 kişinin akraba oldukları belirtildi.

Öte yandan Ovacık Kaymakamı Osman Kurt olay yerine gelip bilgi alırken, jandarma olay hakkında soruşturma başlattı