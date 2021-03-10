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Kırmızı ışık ihlali 9 kişiyi yaraladı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 10.3.2021 18:59 ABONE OL
Kırmızı ışık ihlali 9 kişiyi yaraladı

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan Raif A'nın kullanduğı otomobil, kavşakta bir başka otomobile çarptı. İhmal yüzünden yaşanan kazada 9 kişi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Yunusemre Kavşağı'ndan geçen Raif A., iddialara göre kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta geçti. O sırada geçiş üstünlüğü olan ve Murat C'nin kullandığı bir başka otomobile çarpan Raif A, ve diğer sürücü Murat C ile birlikte her iki otomobilde bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahaleyi olay yerinde yaparken bazı yaralılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kırmızı ışık ihlali 9 kişiyi yaraladı
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