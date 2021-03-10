Miraç Kandili namazı ne zaman ve nasıl kılınır, kaç rekâttır? Diyanet ile Miraç Kandili namazı kılınışı ve okunacak dualar!

İslam âlemi bu akşam idrak edilecek olan Miraç gecesine gözlerini çevirdi. Müminler bu özel ve anlamlı günü ibadet ve dualarla geçirecek. Miraç kandili namazı nasıl ve ne zaman kılınır, kaç rekattır soruları ise bu noktada araştırılan konular arasında yer alıyor. Yine Miraç kandili namazı var mı, saat kaçta kılınır gibi sorularda yanıt arıyor. Peygamber efendimiz, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükseliş olayını ifade eden Miraç Kandili, bu akşam idrak edilecek.

DİYANET İLE MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI VE OKUNACAK DUALAR!

Mübarek gün ve gecelerden Miraç Kandili öncesinde Tesbih namazı kılınışı ile ilgili sorgulamalar arttı. Tesbih namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise ayrıntılı anlatımını merak ederlerken detaylar şöyle;