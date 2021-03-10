Bugün Miraç Kandili’nde kılınacak namaz nedir, ne zaman kılınmalı? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekâttır?

Mübarek Miraç Kandili için artık sayılı saatler kaldı. Milyonlarca Müslüman bu özel günü ibadet ve dualarla geçirecek. Her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanan bu mübarek günü merakla bekleyenler 2021 Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peygamber efendimiz, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükseliş olayını ifade eden Miraç Kandili, Recep ayı içerisinde idrak edilecek.
Mübarek gün ve gecelerden Miraç Kandili öncesinde Tesbih namazı kılınışı ile ilgili sorgulamalar arttı. Tesbih namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise ayrıntılı anlatımını merak ederlerken detaylar şöyle;
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?
Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazında her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.
Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.
Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.
Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.