Bugün Miraç Kandili’nde kılınacak namaz nedir, ne zaman kılınmalı? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekâttır?

Mübarek Miraç Kandili için artık sayılı saatler kaldı. Milyonlarca Müslüman bu özel günü ibadet ve dualarla geçirecek. Her yıl aynı coşku ve sevinç ile karşılanan bu mübarek günü merakla bekleyenler 2021 Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır gibi soruların yanıtlarını arıyor. Peygamber efendimiz, Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah katında göğe yükseliş olayını ifade eden Miraç Kandili, Recep ayı içerisinde idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE KILINACAK NAMAZ NEDİR?

Mübarek gün ve gecelerden Miraç Kandili öncesinde Tesbih namazı kılınışı ile ilgili sorgulamalar arttı. Tesbih namazı kılmak isteyen vatandaşlar ise ayrıntılı anlatımını merak ederlerken detaylar şöyle;